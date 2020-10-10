В Екатеринбурге пройдет презентация сериала «Перевал Дятлова»

По словам Трофимовой, первая линия сериала — это расследование, которое проводит майор КГБ. Вторая линия — черно-белая, в ней воссозданы события 1959 года, когда группа Дятлова идет в поход. Цветные и черно-белые серии чередуются между собой, причем черно-белые снимались на настоящую пленку для эффекта «старого кино».