В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от гриппа

Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Вакцина бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.