В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от гриппа

Партия составила 222 тысячи доз вакцины для взрослых, ее сразу отправили в 49 муниципалитетов Свердловской области.
По данным министерства здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день от гриппа привились 1,26 миллионов уральцев, более 400 тысяч из них — дети.
Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Вакцина бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.
Напомним, в Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек привились от гриппа.