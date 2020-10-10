ЗакСо региона объявило дату рассмотрения инициативы о возврате прямых выборов мэра

Постановление о ее принятии к рассмотрению будет составлено 13 октября, тогда же будет определен состав комитета, отвечающий за законопроект. Во фракции КПРФ уже заявили, что поддержат общественную инициативу.
Законопроект о прямых выборах мэров свердловских городов выдвинула группа представителей оппозицизии. Он был официально зарегистрирован и опубликован в «Областной газете».
Инициативная группа собрала в поддержку законопроекта около 15 тысяч подписей жителей региона, из них легитимными были признаны более 11 тысяч, поэтому депутаты заксобрания обязаны рассмотреть законопроект.
Напомним, в Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра.