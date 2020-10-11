Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Кабмин согласовал выдачу средств Министерству труда на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, было разрешено внести изменения в выплаты многодетным семьям, сообщается на официальном портале правительства РФ.