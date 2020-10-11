Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

На заседании 8 октября был принят ряд решений, которые касаются семей с детьми.
В документе говорится, что субсидии предоставляются субъектам России. Выплаты будут осуществляться ежемесячно. Это позволит обеспечить в этом году всех граждан, которые имеют право на выплаты.
Кроме того, в правительстве было решено пересмотреть распределение средств на выплаты многодетным семьям в регионах. В кабмине планируется изменить размеры субсидий гражданам, которые имеют право на получение средств по такому основанию.