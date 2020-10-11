TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

11 октября 2020, 10:57
Кабмин согласовал выдачу средств Министерству труда на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, было разрешено внести изменения в выплаты многодетным семьям, сообщается на официальном портале правительства РФ.

На заседании 8 октября был принят ряд решений, которые касаются семей с детьми.

В документе говорится, что субсидии предоставляются субъектам России. Выплаты будут осуществляться ежемесячно. Это позволит обеспечить в этом году всех граждан, которые имеют право на выплаты.

Кроме того, в правительстве было решено пересмотреть распределение средств на выплаты многодетным семьям в регионах. В кабмине планируется изменить размеры субсидий гражданам, которые имеют право на получение средств по такому основанию.

Материалы по теме
Детские пособия и ОСАГО. Какие изменения ждут Россиян в октябреВ октябре жители Нижнего Тагила получат пенсии и пособия на дом по обычному графикуВ ПФР рассказали о «слипшихся» счетах при выплате детских пособий
#Дети#Пособие#Правительство#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14