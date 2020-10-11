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Спортсмены отказываются приезжать в Екатеринбург на всероссийскую Универсиаду

11 октября 2020, 20:26
Спортсмены из Тамбовской области и Татарстана сделали заявление, что не посетят VII Всероссийскую Универсиаду в Екатеринбурге, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Спортсмены переживают за свое здоровье, поэтому решили воздержаться от поездки.

Соревнования Универсиады-2020, в связи с ситуацией в России и мире, проводятся без зрителей, с регулярным наблюдением за состоянием спортсменов и судей. Чтобы снизить риск заражения COVID-19, сооружения, с которыми взаимодействуют спортсмены, обрабатываются.

Напомним, многие из соревнований проходят в объектах Уральского федерального университета, в этом году отмечающего 100-летний юбилей. Участники должны показать себя в 13 видах спорта. Открытие Универсиады было 7 октября, а церемония закрытия пройдет 17 октября во Дворце игровых видов спорта.

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