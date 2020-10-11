«Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале

По ее словам, о ситуации было известно давно. Однако волонтеров на территорию приюта не пускали. Мотивировали сотрудники свои действия тем, что территория частная. В очередной раз волонтеры подготовились к поездке. Они взяли с собой еду и воду для собак. Они уже были уверены, что будут вывозить их с территории приюта.