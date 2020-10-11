«Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале

По ее словам, о ситуации было известно давно. Однако волонтеров на территорию приюта не пускали. Мотивировали сотрудники свои действия тем, что территория частная. В очередной раз волонтеры подготовились к поездке. Они взяли с собой еду и воду для собак. Они уже были уверены, что будут вывозить их с территории приюта.
Оксана рассказывает, что они приехали из Екатеринбурга. Среди активистов были четыре человека, которые имеют удостоверения общественных инспекторов в части контроля за содержанием безнадзорных животных. В результате никого на территорию не пустили, даже несмотря на предъявление корочек. Сотрудники, находившиеся в этот момент в приюте, связались с начальством, которое позднее прибыло на место и после проверки документов пропустило общественников на территорию приюта. Однако пройти смогли только те, кто имеет удостоверения.
Если есть ад на земле, то это живодерня Артемовского. Собаки там живут в ужаснейших условиях. Странно, что имея достаточно хорошую территорию, такое количество вольеров, для собак не создаются условия. Те условия, в которых жили собаки — это ни воды, ни еды, экскрименты, трупы среди живых тут же в вольерах. Собаки умирают от истощения, никто не заморачивается их кормить, рассказывает Оксана.
Она также добавила, что больные животные сидят вместе со здоровыми. Большинство из собак не стоит на ногах от истощения и обезвоживания.
Волонтеры обратились за помощью по единому телефону службы спасения. В результате на место прибыл следователь-дознаватель, судмедэксперт-криминалист. Они обнаружили на территории закопанные трупы собак.
Заявление написано, все зафиксировано, забран труп собаки из вольера, чтобы провести вскрытие и узнать от чего она умерла, сообщила Оксана.
Она добавила, что после размещения в социальных сетях видео об издевательствах, к ним начали звонить и подходить люди, которые рассказывали, что их собаки пропадали и должны были попасть именно в этот приют. Однако на территорию их не пускали даже несмотря на то, что пытались они забрать своих животных.
Сейчас активисты планируют добиваться свободного входа для волонтеров на территорию приюта, чтобы они могли кормить собак, выгуливать их, а также следить за ситуацией.
Напомним, в Артемовске волонтеры обнаружили приют для собак с непригодными для проживания условиями. Причиной для общественной проверки послужили сообщения СМИ о том, что в приюте не чистят вольеры, собаки голодают и живут среди фекалий.