В Екатеринбурге по камерам вычислили водителя без прав с 70 неоплаченными штрафами

Автомобиль «ВАЗ-2114» был отправлен на штрафстоянку. Им управлял 19-летний молодой человек. Его остановил экипаж ДПС на перекрестке Белореченской — Шаумяна. Данные о передвижениях авто были получены от сотрудников Центра автоматической фиксации, которые отследили транспорт по камерам.
Данный автомобиль находился в оперативном поиске ЦАФАП из-за многочисленных нарушений (проезд на красный, встречка, превышение скорости). Кроме того, машина не была зарегистрирована в установленном порядке, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что молодой человек ездил без прав и страховки ОСАГО, а на стеклах машины была нанесена глухая тонировка. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за бесправное вождение. Однако он ничего не оплачивал.
В этот раз водителя оштрафовали за отсутствие прав и страховки, а также тонировку. Кроме того, в отношении него составлен протокол за неуплату штрафов. Госномера с автомобиля были сняты, а сам транспорт — эвакуирован на штрафстоянку.
Позднее было установлено, что в общей сложности нарушитель накопил более 70 штрафов на сумму более 50 тысяч рублей.
Напомним, в конце июля водитель Range Rover накопил почти 200 штрафов за нарушение ПДД. При этом госномера он использовал от отечественного ВАЗа. Общая сумма штрафов составила более 170 тысяч рублей.