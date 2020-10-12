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Екатеринбуржцы пожаловались на очереди из контактных по COVID-19 детей

12 октября 2020, 13:20
В Екатеринбурге на Эльмаше в детскую поликлинику № 15 выстроилась огромная очередь из родителей и воспитанников детсада № 136, сообщает Е1.

Детей отправили сдавать тест на COVID-19 после того, как у воспитателя подтвердилась инфекция. Родители опасаются новых случаев заражения, так как в отделении не соблюдается социальная дистанция.

По данным оперативного штаба, забор мазков в таком случае должен проходить на дому.

По данным горздрава, тестирование детей дошкольного возраста в случаях, подобных тому, что вы описываете, проводится медиками на дому на основании предписания Роспотребнадзора. Списки детей и адреса передают в поликлинику по месту жительства. Далее выездная служба проводит забор анализов,сообщили в оперштабе.

По словам отца одного из воспитанников детсада № 136, воспитательница заболела в понедельник, после чего дети еще два дня туда ходили. Потом пришло распоряжение, что нужно сдать тест, запись организовали на определенное время, но ее никто не соблюдает.

В детском саду говорят, что действуют в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Напомним, в начале октября екатеринбуржцы пожаловались на большие очереди в городской поликлинике.

Екатеринбуржцы пожаловались на большие очереди в городской поликлинике
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