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Поехал на «красный». В центре Нижнего Тагила столкнулись две иномарки

12 октября 2020, 05:18
Фото: 1Mediainvest.ru
В центре Нижнего Тагиле на перекрестке столкнулись две иномарки, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «Вконтакте».

По информации подписчика, ДТП произошло 10 октября около 19.00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейская. Столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Volkswagen Passat.

В происшествии никто не пострадал. За рулем «Фольксвагена» ехал мужчина 1983 года рождения, а «Шевроле» управлял водитель 2001 года рождения. Оба нарушили требования сигнала светофора, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Сотрудники ДПС завели административное дело. Ведется расследование.

Напомним, 7 октября водитель большегруза Volvo из Нижнего Тагила попал в массовое ДТП в Пермском крае. При совершении обгона он столкнулся с фурой Iveco, затем его отбросило на легковой автомобиль Kia. Управлявший Kia мужнина и пассажир погибли, а водитель Volvo скрылся с места происшествия. Вскоре его наши и доставили в полицию.

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#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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