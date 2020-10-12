Родители приглашенной на работу за границу 17-летней свердловчанки обратились в ФСБ

По словам матери девушки, дочь познакомилась с организатором поездки в соцсети. Девушке предложили фотосессиию, а после этого — работу за границей в качестве модели. У девочки не оказалось загранпаспорта, а несовершеннолетние могут оформить его только с участием родителей. Узнав о планах дочери, родители отказались его оформлять. В распоряжении семьи оказался паспорт женщины-организатора, в ФСБ сказали, что он поддельный. Также мать утверждает, что ее не просили подписать никакого разрешения на поездку дочери.