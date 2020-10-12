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Ставшие популярными в TikTok близнецы из Екатеринбурга попали в список Forbes

12 октября 2020, 14:12
23-летние екатеринбуржцы Артем и Кирилл Верзаковы, ставшие звездами в TikTok и Instagram, попали в рейтинг самых богатых «тиктокеров», составленный журналом Forbes.

Они попали на седьмую строку рейтинга. По данным журнала, близнецы имеют 6,9 миллиона подписчиков в социальной сети и зарабатывают 2,56 миллиона в год за короткие видеоролики.

После окончания УрГЭУ, Верзаковы сначала зарабатывали на выженных по дереву картинах, а сейчас они получают деньги от рекламы.

Как пишет издание, когда канал екатеринбуржцев набрал 150 тысяч подписчиков, к ним начали обращаться рекламодатели. Тогда они занялись блогерством, забросив картины. Теперь они раскручивают в соцсети треки известных исполнителей. За рекламу одного трека они получают от 25 тысяч рублей, а реклама бренда оценивается в 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Forbes писал, что трое уральских олигархов за время пандемии коронавируса стали еще богаче — это гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин, а также председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

Свердловские олигархи за время пандемии коронавируса стали еще богаче
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