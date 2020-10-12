В Екатеринбурге осудили избившего в лифте чихуа-хуа мужчину

Перед заседанием мужчина пообщался с журналистами и заявил, что хотел бы вернуть питомца, поскольку он раскаялся и оплатил лечение собаки стоимостью в девять тысяч рублей. Женщина, ставшая свидетельницей инцидента в лифте, в суд не пришла, но, по словам мужчины, она также рассчитывает вернуть собаку. Однако волонтер Ирина, занимающаяся животным, прокомментировала, что, по ее мнению, над собакой могли неоднократно издеваться.