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В Екатеринбурге осудили избившего в лифте чихуа-хуа мужчину

12 октября 2020, 19:59
В Екатеринбурге прошел суд над мужчиной, который в лифте избил собаку чихуа-хуа, сообщает Е1.

Перед заседанием мужчина пообщался с журналистами и заявил, что хотел бы вернуть питомца, поскольку он раскаялся и оплатил лечение собаки стоимостью в девять тысяч рублей. Женщина, ставшая свидетельницей инцидента в лифте, в суд не пришла, но, по словам мужчины, она также рассчитывает вернуть собаку. Однако волонтер Ирина, занимающаяся животным, прокомментировала, что, по ее мнению, над собакой могли неоднократно издеваться.

Сколько я уже занимаюсь животными, а такой жестокости не встречала, подчеркнула Ирина.

Судом было вынесено решение смягчить приговор в связи с наличием у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. Мужчине назначили 320 часов обязательных работ. Дальнейшая судьба чихуа-хуа неизвестна, поскольку, несмотря на просьбы подсудимого, зоозащитники распоряжение о возвращении собаки не получали.

Напомним, в конце августа в сети появилось видео, как мужчина забил собаку в лифте на улице Латвийская. Когда открылись двери лифта, мужчина пинком ноги отправил туда собаку. Когда уже началось движение, он начал пинать беззащитное животное. В результате собака получила серьезные травмы, а на мужчину было возбуждено уголовное дело.

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