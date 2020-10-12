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В Нижнем Тагиле прошли похороны умершей после пьяного ДТП женщины

12 октября 2020, 06:44
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле на прошлой неделе похоронили женщину, которая умерла после массового ДТП, в котором пострадали три пешехода.

Похороны состоялись 7 октября после проведения судебной медицинской экспертизы. Они были организованы для родных и близких.

Что касается причины смерти — написали «разрыв селезенки». Именно это, полагаю, привело к большим кровопотерям,рассказал TagilCity.ru сын погибшей Александр.

Кроме того, он рассказал, что сестра погибшей также стала одной из потерпевших в этом ДТП. В тот день женщины вместе ходили по магазинам. Она находится в ЦГБ № 4, у нее диагностировали перелом таза помимо ранее диагностированного открытого перелома руки.

Напомним, в Нижнем Тагиле 3 октября пьяный водитель на перекрестке у кинотеатра Красногвардеец врезался в «Дэу Нексия», «Шкоду Рапид» и толпу пешеходов. В результате ДТП пострадали шесть человек, одна женщина от полученных травм скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 ч. 3 УК РФ). Сын погибшей намерен добиваться для обвиняемого максимального срока наказания, а также собирается требовать компенсацию морального вреда.

Сын погибшей в ДТП тагильчанки будет требовать компенсации морального вреда
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