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В России второй день подряд выявляют больше 13 тысяч случаев заболевания COVID-19

12 октября 2020, 12:49
В России за прошедшие сутки снова выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Всего подтверждено 13 592 случая, из них у 3564 человек заболевание протекает бессимптомно.

С начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 3793 человек. Всего вылечившихся насчитывается 1 024 235 человек.

За все время пандемии подтверждено 22 722 летальных случая, из них 125 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки проведено 409 тысяч тестов на выявление коронавируса. Под наблюдением медиков находятся свыше 266 тысяч человек.

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#Заболевшие#Россия#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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