В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

За девять месяцев текущего года количество прибывших граждан в Свердловскую область сократилось на 10 тысяч человек. В основном, это связано с тем, что сюда не переехали люди из других регионов России, а также мигранты из ближнего зарубежья.
Внутри Российской Федерации миграционные процессы затормозились, а по международной миграции уехавших стало больше, чем прибывших.
При этом свердловчане тоже неактивно покидали область. Выбывших в другие регионы в этом году значительно меньше.
В начале 2020 года в Свердловскую область успели въехать много иностранных мигрантов, но многие из них вернулись на родину, количество выбывших выросло почти вдвое.
Напомним, Свердловскстат сообщил о максимальном уровне инфляции в регионе.