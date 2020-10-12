TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

12 октября 2020, 18:36
В Свердловской области стало на несколько тысяч меньше мигрантов, сообщает Свердловскстат.

За девять месяцев текущего года количество прибывших граждан в Свердловскую область сократилось на 10 тысяч человек. В основном, это связано с тем, что сюда не переехали люди из других регионов России, а также мигранты из ближнего зарубежья.

Внутри Российской Федерации миграционные процессы затормозились, а по международной миграции уехавших стало больше, чем прибывших.

При этом свердловчане тоже неактивно покидали область. Выбывших в другие регионы в этом году значительно меньше.

В начале 2020 года в Свердловскую область успели въехать много иностранных мигрантов, но многие из них вернулись на родину, количество выбывших выросло почти вдвое.

Напомним, Свердловскстат сообщил о максимальном уровне инфляции в регионе.

В Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня
Узнать подробнее

#Мигранты#Статистика#Свердловская область#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14