В Свердловской области с начала года увеличилась преступность

В Свердловской области за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 44 295 преступлений, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.