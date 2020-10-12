«ВСМПО-Ависма» планирует увеличить свой кипрский офшор на два миллиона долларов

Решение было принято советом директоров компании в октябре. Как стало известно, компания увеличит чисто акций кипрской фирмы с 13 до 14 тысяч, каждая из них оценивается примерно в две тысячи долларов. Теперь решение совета директоров было вынесено на собрание акционеров компании, которое состоится 11 ноября 2020 года.