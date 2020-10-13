Алексей Вихарев написал заявление в СК по делу о его причастности к прослушке

Как пишет Вихарев, цель этой информации — «дестабилизировать политическую ситуацию в Свердловской области».
В заявлении говорится, что у него есть предположения, кто может быть заказчиком распространяемой недостоверной информации, а сам Вихарев готов оказать содействие правоохранительным органам по установлению заказчиков провокации.
В Екатеринбурге следственный отдел расследует несколько уголовных дел, связанных с прослушкой, а также незаконным получением биллинга телефонов политиков и бизнесменов. В числе пострадавших — спикер городской думы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.
В качестве организатора следствие рассматривает депутата гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Расследование дела находится под личным контролем главы УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева.
Напомним, в Санкт-Петербурге второй апелляционный суд рассмотрит дело о прослушке бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.