«Глазенки осознанные». Детский омбудсмен проведал в больнице девочку из шкафа

Напомним, истощенную полугодовалую девочку нашли в шкафу в Карпинске знакомые матери. Они передали девочку полиции и медикам. Сейчас она находится на лечении в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге, врачи говорят, что она начала набирать вес. Матери ребенка назначена психиатрическая экспертиза.