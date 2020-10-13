Горздрав изменит работу с пациентами из-за екатеринбурженки с выбитыми зубами

По словам начальника городского управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, специалистами управления проводится проверка медицинских организаций по фактам, названным в СМИ. В горздрав на ЦГКБ № 24 жалоб от не поступало, а ЦГБ № 20 дала ответ мужу пострадавшей в день обращения. Супруг говорит, что у него нет вопросов.