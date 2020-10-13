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Горздрав изменит работу с пациентами из-за екатеринбурженки с выбитыми зубами

13 октября 2020, 13:33
Горздрав Екатеринбурга начал проверку после публикации о женщине, которую после посещения больницы муж нашел избитой и с выбитыми зубами, сообщает Е1.

В ведомстве отметили, что женщина могла травмироваться во время КТ из-за приступа эпилепсии. В больницу № 20 женщину уже привезли с травмами из больницы № 24.

По словам начальника городского управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, специалистами управления проводится проверка медицинских организаций по фактам, названным в СМИ. В горздрав на ЦГКБ № 24 жалоб от не поступало, а ЦГБ № 20 дала ответ мужу пострадавшей в день обращения. Супруг говорит, что у него нет вопросов.

Если подтвердится информация о том, что женщина пострадала из-за начавшегося приступа, в больницах будет персмотрены правила обращения с пациентами с эпилепсией.

Если эти данные подтвердятся выводами проверки, горздрав совместно с профильными специалистами готов проработать дополнительные рекомендации для врачей и среднего медперсонала при сопровождении таких пациентов во время обследований,говорит Демидов.

Напомним, в начале октября житель Екатеринбурга пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии.

Екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии
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