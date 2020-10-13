Хозяин жаловался на угрозы. В Нижнем Тагиле ночью загорелся «ВАЗ-2114»

В тушении пожара, которое заняло две минуты, были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. У автомобиля был поврежден салон и кузов. Предварительная версия случившегося — поджог. По словам мужчины, незадолго до инцидента ему поступали угрозы.