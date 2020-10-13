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На Урале родители обращаются за психологической помощью из-за дистанта

13 октября 2020, 14:14
В Свердловской области около 200 жителей обратились на «горячие линии» психологической помощи из-за дистанционного образования, сообщает Znak.com со ссылкой на главного психотерапевта региона, руководителя областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаила Перцеля.

По его словам, чаще всего родители беспокоятся о пробелах в образовании детей и об их последствиях. Много звонков поступает о том, что дети оказываются во время дистанционного образования без контроля и проводят большое количество времени дома.

Примерно 40 обращений поступило от детей и подростков, они в основном обращаются с комплексными проблемами. Перцель рекомендовал всем школьникам, которых тревожит дистанционное образование, обратиться за психологической помощью.

Напомним, с началом пандемии, в марте 2020 года, все школы России были отправлены на дистанционное обучение. В сентябре работа учебных заведений была разрешена. Сейчас классы и школы закрывают на дистанционное образование, если учащиеся или учителя заболевают коронавирусом.

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#Помощь#Дистант#Свердловская область#Психологи#Родители#Общество
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