На Урале третий день подряд выявлено более двухсот случаев заражения COVID-19

В России с 12 по 13 октября было подтверждено 13,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии выявлено 1,3 миллиона случаев заболевания. Из них 1,03 миллиона человек уже выздоровели, еще 22,9 тысячи — скончались.