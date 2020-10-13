Под Екатеринбургом планируют построить новый мусоросортировочный комплекс за 10 млрд

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов прокомментировал ситуацию и отметил, что точную стоимость, необходимую для вложения в проект, можно будет назвать после проектирования и необходимых экспертиз. Сумма, однако, начинается от 10 миллиардов рублей.