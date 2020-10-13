TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Под Екатеринбургом планируют построить новый мусоросортировочный комплекс за 10 млрд

13 октября 2020, 18:36
Новый комплект по сортировке и захоронению мусора построят в радиусе 80-100 километров от Екатеринбурга, сообщает 66.RU.

Панируется, что предприятие будет перерабатывать 700 тысяч тонн мусора каждый день.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов прокомментировал ситуацию и отметил, что точную стоимость, необходимую для вложения в проект, можно будет назвать после проектирования и необходимых экспертиз. Сумма, однако, начинается от 10 миллиардов рублей.

На данный момент специалисты работают над условиями соглашения и конкурсной документацией. Весь процесс, включающий в себя выбор земельного участка, займет, по мнению замминистра, не меньше трех лет.

По словам гендиректора МУП «Спецавтобаза» Натальи Зубовой, единственный работающий полигон, куда привозят весь мусор, переполнен и сможет функционировать максимум до 2024 года.

Напомним, в конце сентября мэрия Екатеринбурга начала ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы сожгли контейнеры для сбора мусораМэрия Екатеринбурга начала ликвидировать тлеющую свалку на УралмашеТлеющая свалка под Екатеринбургом попала на видео
#Екатеринбург#Планы#Мусор#Комплекс#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14