TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына

13 октября 2020, 18:56
В Екатеринбурге мужчина убил соседку за то, что та помогла укрыться его жене и ребенку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в районе ЖБИ, где 40-летний мужчина, по предварительным данным, находящейся под действием наркотических веществ, порезал ножом соседку на глазах у собственного сына.

По словам источника, женщина вместе с ребенком спряталась у соседки от мужа, который вел себя неадекватно. Узнав об этом, мужчина, ранее судимый, пришел в ярость, ворвался в квартиру и нанес соседке многочисленные ножевые ранения, от которых та скончалась. Дополнительно травмы получил полугодовалый сын мужчины. На данный момент ребенок, с тупой травмой головы, доставлен в больницу. Мужчина, совершивший злодеяние, задержан. Мера пресечения будет определена судом.

В следственном отделе СКР по Кировскому району Екатеринбурга также подтвердили информацию о совершенном преступлении.

Напомним, накануне в Екатеринбурге мужчина с ножом совершил нападение на 17-летнего подростка, ударил его в живот.

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге отпустили напавшего с ножом мужчину на маму с ребенкомВ Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка
#Нападение#Екатеринбург#Соседи#Убийство#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14