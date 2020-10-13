Пожилая екатеринбурженка отдала «сотруднице» ПФР полмиллиона рублей

По словам пенсионерки, «сотрудница» ПФР постучалась в ее квартиру накануне во второй половине дня и сказала, что происходит замена денег старого образца на новые. Поверив женщине, хозяйка пустила ее в дом и отдала накопления в размере 530 тысяч рублей, после чего мошенница скрылась. Осознав, что произошло, пенсионерка обратилась в полицию.