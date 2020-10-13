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Пожилая екатеринбурженка отдала «сотруднице» ПФР полмиллиона рублей

13 октября 2020, 12:53
В уральской столице местная жительница была обманута лже-сотрудницей Пенсионного фонда на 530 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».

По словам пенсионерки, «сотрудница» ПФР постучалась в ее квартиру накануне во второй половине дня и сказала, что происходит замена денег старого образца на новые. Поверив женщине, хозяйка пустила ее в дом и отдала накопления в размере 530 тысяч рублей, после чего мошенница скрылась. Осознав, что произошло, пенсионерка обратилась в полицию.

На данный момент, лже-сотрудница объявлена в розыск, а следователями отдела полиции № 10 возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере».

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге местная жительница перевела телефонным мошенникам 550 тысяч рублей.

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