Свердловская ОКБ получила оборудование на 53 миллиона рублей

Аппараты CUSA работают по принципу ультразвукового высокочастотного воздействия. Данный метод снижает риск кровотечения.
Первые операции провели хирурги при лечении печени. Но новый аппарат позволяет работать и с больными онкологическими заболеваниями и при трансплантации.
Отмечается, что в больнице был подобный аппарат, но он вышел из строя весной 2020 года. Функционал нового оборудования CUSA шире, чем у предыдущей модели.
Сумма закупки составила более 53 миллионов рублей.
Напомним, врачи СОКБ № 1 добились больших успехов в операциях на сердце. Уральскому мужчине провели имплантацию искусственного клапана при наличии противопоказаний. Это уже третья подобная операция, проводимая в медицинском учреждении.