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Тагильчане пожаловались на выдачу одной маски «напрокат» всем покупателям «Пятерочки»

13 октября 2020, 12:28
В Нижнем Тагиле в магазине «Пятерочка» кассир выдал покупателю одноразовую маску, после чего попросил вернуть ее обратно, сообщают в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По мнению тагильчанина, эту же маску продавец может предложить и другим клиентам магазина.

Закрались смутные сомнения, это что же… получается, что маска-то одна на всех покупателей?! Хотя в стране уже чуть ли карантин! Я в ужасе,пишет подписчик.

В комментариях к посту еще одна подписчица сообщила, что с ней произошла такая же история в другом магазине «Пятерочка».

В пресс-службе «Пятерочки» изданию Znak.com сообщили, что по данному сообщению проводится проверка. Там поясняют, что при подтверждении информации, к сотрудникам будут применены дисциплинарные меры.

Алгоритм действий сотрудников в случае отсутствия у покупателя маски предполагает предложение приобрести маску или использовать одноразовую, предлагаемую магазином. После использования гость принимает решение об утилизации маски самостоятельно,сказал представитель компании.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала пандемии выявлено 2003 человека, заболевших коронавирусом.

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#Маска#Пятерочка#Коронавирус#Нижний Тагил#Общество
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