В бюджете РФ треть расходов пойдет на социалку

Отдельной строчкой в проекте бюджета стоит развитие спорта в сельской местности. На эти цели в 2021 году будет выделено более 1,3 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют спортивные залы почти в тысяче сельских школ. Кроме того, запланировано строительство более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых 43 будут введены в эксплуатацию уже в будущем году. Еще около миллиарда рублей направят на строительство катков с искусственным льдом.