TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге планируют открыть еще один КТ-центр на базе госпиталя ветеранов войн

13 октября 2020, 18:11
В уральской столице думают над тем, чтобы открыть еще один КТ-центр. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

В этот раз КТ-центр будет на базе госпиталя для ветеранов войн. По словам замгубернатора, на данный момент присутствуют очереди на компьютерные томографы, поскольку больше людей нуждается в такого рода обследованиях.

Чтобы было меньше очередей, мы открываем дополнительные томографы на базе госпиталя ветеранов войн, который будет работать полноценно, подчеркнул Креков.

Заместитель губернатора дополнительно отметил, что, в случае нехватки мощностей двух КТ-центров в Екатеринбурге, власти «подключат дополнительные в Верхней Пышме».

Напомним, замгубернатора указал, что не стоит забывать о больнице на 200 мест в Краснотурьинске, которая отроется к середине октября. В ней также будет КТ.

Материалы по теме
В Екатеринбурге рассматривают возможность открытия амбулаторных центров КТВ Свердловской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров
#Екатеринбург#Планы#КТ-центр#Павел Креков#Обследование#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14