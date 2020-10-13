В Нижнем Тагиле в СИЗО обвиняемый пронес смарт-часы с интернетом в прямой кишке

Напомним, в 2015 году в Екатеринбурге был случай, когда после встречи с адвокатом у осужденного появился телефон в прямой кишке, а в 2017 в уральской столице двое обвиняемых также предприняли попытку пронести мобильные телефоны по такой же схеме на территорию СИЗО-1.