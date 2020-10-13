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В Нижнем Тагиле в СИЗО обвиняемый пронес смарт-часы с интернетом в прямой кишке

13 октября 2020, 12:35
В Нижнетагильском СИЗО-3 у обвиняемого в прямой кишке были найдены смарт-часы, подключенные к интернету, рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 октября с 21-летним молодым человеком, обвиняемым по ст. 158 ч.2 УК РФ (кража) и числившемся за Невьянским городским судом. Во время обыска личных вещей у поступившего гражданина в прямой кишке были найдены смарт-часы, имеющие доступ к интернету.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области также подчеркнули, что сотрудниками учреждения с начала 2020 года было изъято более сотни мобильных телефонов и 110 граммов наркотических веществ.

Напомним, в 2015 году в Екатеринбурге был случай, когда после встречи с адвокатом у осужденного появился телефон в прямой кишке, а в 2017 в уральской столице двое обвиняемых также предприняли попытку пронести мобильные телефоны по такой же схеме на территорию СИЗО-1.

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#Сизо#Инетернет#Обыск#Часы#Нижний Тагил#Свободное время
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