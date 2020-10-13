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В Нижний Тагил поступила вторая партия вакцины от гриппа

13 октября 2020, 21:11
В поликлиники Нижнего Тагила поступила вторая партия вакцины от гриппа, сообщает телекомпания «Телекон».

Привиться может каждый желающий. Отмечается, что перед прививкой необходимо посетить врача-терапевта для получения разрешения. Лицам старше 65 лет рекомендуют вызвать медицинского сотрудника на дом.

Вакцинация снижает риск развития осложнений от гриппа и коронавирусной инфекции. В обоих случаях часто развивается воспаление легких, рассказала завотделением городской поликлиники №4.

С начала прививочной кампании более трех тысяч человек уже поставили в поликлинике №4 прививки. Из них более 200 за прошедшие двое суток.

Напомним, в Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек уже привиты от вируса гриппа. Первая партия вакцины была использована полностью.

В Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек поставили прививки от гриппа
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#Грипп#Вакцинация#Нижний Тагил#Здоровье
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