Екатеринбурженка «прогуляла» полмиллиона рублей и рассчиталась подложными документами

Напомним, в начале сентября на железнодорожном вокзале Екатеринбурга был пойман житель европейской части России, который расплатился «игрушечной» купюрой в отеле в середине августа. Администратор заведения, где проживал задержанный, не сразу заметила, что ей дали подделку, так как купюра была мокрая и грязная. Она даже сдала сдачу. Клиент объяснил это тем, что попал под дождь. Как только факт подделки вскрылся, администратор обратилась в полицию. В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хищение.