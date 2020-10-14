Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга нанес себе увечья в туалете СИЗО

Он является фигурантом дела бывшего главы полиции Екатеринбурга Игоря Трифонова.
По словам адвоката Ольги Кезик, сегодня в Тагилстроевском суде Екатеринбурга должно было рассматриваться ходатайство о продлении Нечаеву срока ареста.
Я пока не могу давать комментариев, так как никаких справок не видела. К нему пока не пускают,заявила Кезик.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области данный факт подтвердили. Там говорят, что Нечаев находился в туалете около пяти-семи минут.
Сотрудники, следящие за камерами через видеонаблюдение, заподозрили неладное, зашли в туалет и обнаружили, что он нанес себе увечья,сообщают в пресс-службе ведомства.
По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Дины Татарниковой, Нечаеву незамедлительно была оказана помощь и его жизни сейчас ничего не угрожает.
Одним из мотивов могло быть то, что он ожидает продления стражи, в связи с чем и совершил такую акцию,говорит Татарникова.
Напомним, экс-начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в середине сентября. Одновременно с ним был задержали и арестовали бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Обоих этапировали в ИК-13 в Нижнем Тагиле.