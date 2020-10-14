Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга нанес себе увечья в туалете СИЗО

Экс-начальник отделения в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, который является подозреваемым во взятке в крупном размере, нанес себе увечья в ИК-13, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в свердловском ГУФСИН.