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Путин рассказал о регистрации второй отечественной вакцины от COVID-19

14 октября 2020, 20:32
Президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. С такого сообщения глава государства начал очередное совещание с членами Правительства РФ.

По словам Владимира Путина, после второй вакцины, испытанной на ста добровольцах, ожидается третья — центра имени Чумакова.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, «ЭпиВакКорон» отличается от «Спутник V» тем, что создан на основе одной из перспективных синтетических платформ. Лекарство строится на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается, а в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

Информацию о новой вакцине дополнительно разместил Роспотребнадзор, сообщив о завершении успешных клинических испытаний.

Напомним, 1 октября стало известно, что вторая вакцина от COVID-19 запатентована в России и проходит регистрацию в Минздраве. А в начале осени первая партия вакцины «Спутник V» была запущена в гражданский оборот и начала продаваться в аптеках по рецепту.

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