Ростех прокомментировал ситуацию с отсутствием заказов на вагоны на УВЗ

Ничего фатального не происходит, ситуация контролируемая. УВЗ работает, производит и поставляет продукцию, идут переговоры с заказчиками. С государством обсуждаются шаги, необходимые для ее поддержки и развития вагоностроения в этот сложный период. Ростех, безусловно, активно участвует в этой работе и делает все, чтобы отрасль была обеспечена заказами на перспективу, сообщили в Ростехе.