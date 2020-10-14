TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростех прокомментировал ситуацию с отсутствием заказов на вагоны на УВЗ

14 октября 2020, 11:48
Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» столкнулся с трудностями в связи с пандемией коронавируса, однако ситуация контролируется. Об этом сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

Ничего фатального не происходит, ситуация контролируемая. УВЗ работает, производит и поставляет продукцию, идут переговоры с заказчиками. С государством обсуждаются шаги, необходимые для ее поддержки и развития вагоностроения в этот сложный период. Ростех, безусловно, активно участвует в этой работе и делает все, чтобы отрасль была обеспечена заказами на перспективу, сообщили в Ростехе.

Напомним, сегодня стало известно о том, что УВЗ не заключил ни одного контракта на поставку вагонов. Ни один из крупнейших партнеров, таких как СУЭК, ФГК, и «Первая грузовая компания» не продлили контракт на будущий год.

УВЗ не нашел покупателей на вагоны в 2021 году
Узнать подробнее

Материалы по теме
Суд обязал УВЗ заплатить неустойку министерству обороны РФУВЗ не нашел покупателей на вагоны в 2021 годуВ Нижнем Тагиле пожарные пеной потушили возгорание в цехе УВЗ
#Контракт#УВЗ#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14