В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме

На место происшествия выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники. По лестничным маршам было эвакуировано 14 жильцов, трое из них дети. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Огонь потушили за 20 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций была завершена к 01.35.