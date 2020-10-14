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В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме

14 октября 2020, 12:42
В Нижнем Тагиле сегодня ночью пожарные из жилого дома эвакуировали 14 человек, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

14 октября в 00.20 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Газетной, 65. Там загорелось подвальное помещение в пятиэтажном жилом доме.

На место происшествия выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники. По лестничным маршам было эвакуировано 14 жильцов, трое из них дети. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Огонь потушили за 20 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций была завершена к 01.35.

По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электрооборудования.

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#Пожар#Эвакуация#Нижний Тагил#Происшествия
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