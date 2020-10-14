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В Нижнем Тагиле педагогический университет получит тепловизор и рециркулятор воздуха

14 октября 2020, 09:49
Фото: Яндекс.Карты
Для филиала «Российского государственного профессионального-педагогического университета» (РГППУ) будет закуплен тепловизор и бактерицидный рециркулятор.

Согласно условиям закупки, тепловизор предназначен для дооснащения входной группы. Он позволяет выявить посетителей и сотрудников с повышенной температурой и металлическими предметами, запрещенными к вносу на территорию РГППУ и оперативным уведомлением ответственных сотрудников о факте нарушения.

Прибор осуществляет автоматический учет времени прихода студентов и сотрудников учреждения. При этом данные должны храниться в течение одного месяца.

Терминал должен быть новым, не бывшим в употреблении или после ремонта, выпущенным не ранее 2020 года. Исполнительно должен дать на него гарантию не менее 12 месяцев.

Терминал должен быть поставлен в течение 15 дней со дня подписания договора.

Начальная стоимость договора составляет 1,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 октября.

Согласно документации второго конкурса, рециркулятор для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей должен быть передвижным с ультрафиолетовыми лампами. Один прибор рассчитан на объем не менее 100 кубических метров. Корпус должен быть ударопрочным. Срок службы рециркулятора должен составлять не менее пяти лет.

В школах Нижнего Тагила установили высокоточные тепловизоры
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Начальная стоимость контракта составляет 1,6 миллиона рублей. Заявки потенциальных исполнителей принимаются до 22 октября, а срок поставки прибора составляет 10 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в школах Нижнего Тагила продолжается установка тепловизоров. Ранее новые приборы для измерения температуры были установлены в лицее № 39 и школе № 100.

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