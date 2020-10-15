Екатеринбургский айтишник оплатил лечение Навального в Берлине

Я глубоко переживал, когда он [Навальный] был в коме, и когда я услышал в интервью [блогеру Юрию] Дудю, что счёт в Charite пока не оплачен, а он должен быть оплачен неанонимно, я понял, что это мой шанс помочь,сообщил Иванов.