Екатеринбургский айтишник оплатил лечение Навального в Берлине

Он говорит, что это была его личная инициатива, для этого он обратился к соратнику Навального Леониду Волкову.
Я глубоко переживал, когда он [Навальный] был в коме, и когда я услышал в интервью [блогеру Юрию] Дудю, что счёт в Charite пока не оплачен, а он должен быть оплачен неанонимно, я понял, что это мой шанс помочь,сообщил Иванов.
Общая сумма чека от берлинской клиники составила 49 900 евро, перелет из Омска в столицу Германии стоил 79 тысяч евро.
Напомним, 7 сентября медики берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из искусственной комы, он находился в ней с 20 августа. Эксперты из Швеции и Франции подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком».