TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Иван Ургант высмеял выдачу маски «напрокат» в нижнетагильской «Пятерочке»

15 октября 2020, 12:59
Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» высмеял выдачу защитной маски напрокат в «Пятерочке» в Нижнем Тагиле.

Не вините сотрудников магазина. Они же люди не глупые, ведь в Нижнем Тагиле если человек сам из магазина вышел, значит он здоров. А значит нечего ему ходить по улицам в маске и пугать людей, шутит шоумен.

Видео появилось на YouTube-канале «Вечерный Ургант».

Напомним, Роспотребнадзор проверил нижнетагильскую «Пятерочку» по сообщениям СМИ и не подтвердил озвученный факт. Но были найдены другие нарушения. Сотрудники магазина проводили дезинфекцию просроченным средством, не надевали правильно защитные маски, журнал термометрии заполнялся с нарушениями и в торговом помещении отсутствовал прибор по обеззараживанию воздуха. За выявленные недочеты торговой организации грозит штраф до 500 тысяч рублей и прекращение работы на срок до 90 дней.

В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»
#Первый канал#Шоу#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14