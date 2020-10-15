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В Екатеринбурге мужчина сделал телефонных мошенников миллионерами

15 октября 2020, 16:10
В Екатеринбурге мужчина перевел на счет мошенников более одного миллиона рублей, пишет ИА «Уральский меридиан».

Сообщается, что 60-летнему екатеринбуржцу начали поступать звонки с требованием вернуть кредит, который он не оформлял. Мошенники представлялись сотрудниками банка. Поверив злоумышленникам, мужчина согласился перевести почти 1,2 миллиона рублей в счет погашения «займа».

За ним заехал «банковский курьер» и отвез его к банкомату, где потерпевший снял со своего счета средства и перевел по указанным реквизитам.

После «успешного погашения кредита» звонки перестали поступать на номер жителя Екатеринбурга. А через какое-то время он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Правоохранительными органами заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, вчера в Екатеринбурге 82-летняя пенсионерка перевела мошенникам на «защищенный счет» 500 тысяч рублей.

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