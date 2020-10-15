В Екатеринбурге мужчина сделал телефонных мошенников миллионерами

Сообщается, что 60-летнему екатеринбуржцу начали поступать звонки с требованием вернуть кредит, который он не оформлял. Мошенники представлялись сотрудниками банка. Поверив злоумышленникам, мужчина согласился перевести почти 1,2 миллиона рублей в счет погашения «займа».
За ним заехал «банковский курьер» и отвез его к банкомату, где потерпевший снял со своего счета средства и перевел по указанным реквизитам.
После «успешного погашения кредита» звонки перестали поступать на номер жителя Екатеринбурга. А через какое-то время он понял, что его обманули и обратился в полицию.
Правоохранительными органами заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Напомним, вчера в Екатеринбурге 82-летняя пенсионерка перевела мошенникам на «защищенный счет» 500 тысяч рублей.