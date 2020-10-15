В Екатеринбурге музыкальную школу отправили на дистант из-за коронавируса

Причиной этого стали подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди педагогов.
По словам мамы одного из учеников, в начале этой недели преподаватели сделали тесты, оказалось, что половина педагогов COVID-положительные.
Теперь все дети стали «контактными». Вся школа обработана, а детей отправили по домам. Ждать бесплатного тестирования 8–10 дней,пишет мама одного из учеников.
В самой музыкальной школе комментариев о случаях заражения коронавирусом не дали, однако подтвердили, что учреждение перешло на дистанционное обучение.
По словам замдиректора школы по учебно-воспитательной работе Натальи Литвиновой, заведение находится не на карантине, а на дистанте. Причиной она называет увеличение больничных листов среди педагогического состава.
В школе 407 детей учатся на бюджетной основе, 170 — на платной, в штате числится более 50 педагогов.
Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков подтвердил, что в школе есть случаи заражения COVID-19, в связи с чем директор решила перевести обучение в дистанционный режим.
Напомним, в Свердловской области в школах на карантине находится 401 класс, полностью закрыта одна школа. Также в регионе закрыты семь детских садов и 193 группы.