В Екатеринбурге скончался высокопоставленный сотрудник УМВД

Сообщается, что мужчина последние четыре дня своей жизни провел на аппарате ИВЛ. До этого он неоднократно обращался с жалобами, но в госпитализации ему отказывали.
Сотрудник полиции умер, не дождавшись результатов анализа на коронавирус. Источник сообщает, что у полицейского «сгорели легкие». Кроме того, по неподтвержденным данным, жена погибшего получила положительный результат теста на COVID-19.
Данил Халимов родился в Нижнем Тагиле в 1978 году. Занимался спортом, получал призы на международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Кроме того, он отвечал за физподготовку полицейских. В 1996 году получил бронзовую и серебряную медали на чемпионатах мира. Занял пятое место на Олимпийских играх в Афинах и «серебро» на Азиатских играх.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге скоропостижно скончался начальник отдела по подготовке и проведению публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Предварительной причиной смерти называли инсульт.