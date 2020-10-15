В Свердловской области приостановлен прием и онлайн-запись в МФЦ

Напомним, в конце лета в Нижнем Тагиле отказались обслуживать клиентку из-за талона, оформленного риэлтором, но с указанием Ф.И.О. будущего посетителя в комментарии. По словам руководителя городского МФЦ, из-за таких действий её могут обвинить в коррупции. В региональном представительстве не нашли нарушений в действиях сотрудников и сообщили, что в талоне отсутствовали какие-либо комментариев.