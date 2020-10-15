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В Свердловской области приостановлен прием и онлайн-запись в МФЦ

15 октября 2020, 14:59
Из-за технического сбоя жители Свердловской области не могут оформить электронную запись в МФЦ, а оформивших её заранее не принимают, сообщает ИА «Все новости».

Пришли в МФЦ, а там огромная очередь. Как нам объяснили, «слетели талоны» по онлайн-записи, поэтому прием ведется в порядке обычной очереди. Принимая документы не выдают никакой расписки в получении, пожаловалась жительница Нижнего Тагила.

Представители МФЦ объяснили происходящее техническим сбоем. Прием и электронная запись не работают в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах региона.

Напомним, в конце лета в Нижнем Тагиле отказались обслуживать клиентку из-за талона, оформленного риэлтором, но с указанием Ф.И.О. будущего посетителя в комментарии. По словам руководителя городского МФЦ, из-за таких действий её могут обвинить в коррупции. В региональном представительстве не нашли нарушений в действиях сотрудников и сообщили, что в талоне отсутствовали какие-либо комментариев.

В МФЦ не нашли нарушений в действиях сотрудницы, отказавшей тагильчанке в приеме
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#Свердловская область#Мфц#Новости УрФО#Нижний Тагил#Общество
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