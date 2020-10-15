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В Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка COVID-19

15 октября 2020, 11:37
В Законодательном собрании Свердловской области заболели коронавирусом около двадцати пяти человек, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Из-за этого заседание, которое было назначено на 27 октября, перенесли на 17 ноября.

Однако председатель ЗакСо Людмила Бабушкина сообщила, что заболел только один человек, а заседание перенесли по другой причине.

Коронавирус обнаружили у одного человека из аппарата, поэтому на карантин отправили контактных сотрудников из социального комитета. Мы выполняем указ губернатора и принимаем меры предосторожности.говорит Бабушкина.

Она отмечает, что появится дополнительное время для подготовки к заседанию, а в повестке на 27 октября было не так много вопросов. 13 законопроектов, которые были назначены на рассмотрение в этот день, перенесут на 17 или 18 ноября, тогда же будет рассмотрен проект бюджета.

Напомним, в Нижнем Тагиле коронавирусом заболели два депутата городской думы.

В Нижнем Тагиле у двух депутатов городской думы выявлен коронавирус
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#Законодательное собрание#Коронавирус#Общество
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