В Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка COVID-19

Из-за этого заседание, которое было назначено на 27 октября, перенесли на 17 ноября.
Однако председатель ЗакСо Людмила Бабушкина сообщила, что заболел только один человек, а заседание перенесли по другой причине.
Коронавирус обнаружили у одного человека из аппарата, поэтому на карантин отправили контактных сотрудников из социального комитета. Мы выполняем указ губернатора и принимаем меры предосторожности.говорит Бабушкина.
Она отмечает, что появится дополнительное время для подготовки к заседанию, а в повестке на 27 октября было не так много вопросов. 13 законопроектов, которые были назначены на рассмотрение в этот день, перенесут на 17 или 18 ноября, тогда же будет рассмотрен проект бюджета.
Напомним, в Нижнем Тагиле коронавирусом заболели два депутата городской думы.