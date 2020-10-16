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На Урале проводят проверку из-за массового складирования трупов на полу морга

16 октября 2020, 20:01
В Серове проверяют информацию о складировании трупов на полу прихожей морга, сообщает ZNAK.

Проверкой занимается минздрав Свердловской области и правоохранительные органы. По итогам, в случае необходимости, будут приняты соответствующие меры.

В пресс-службе Серовской городской больницы дополнили, что такая ситуация могла сложиться в связи с задержками на загруженных лабораториях, которые, согласно регламентам, обязаны проверять умерших на COVID-19. Из Серова трупный материал направляется на диагностику в Нижний Тагил, из-за чего и происходят задержки.

Медицинской организацией соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы и сроки проведения экспертиз,подчеркнули в больнице.

Как сообщает «Новое издание», по словам директора УМК «Обряд» Дмитрия Киреева, из-за проверки на коронавирус процедура вскрытия затягивается и родственники не могут забрать тело умершего в течение четырех-шести дней. Издание пишет, в морге не хватает носилок и свободных холодильников, что несет за собой деформацию тела. Также директор подчеркнул, что с подобной ситуацией больница уже сталкивалась в июле этого года, когда было зафиксировано большое число смертей от коронавирусной инфекции.

Напомним, летом сообщалось, что в пиковые дни в екатеринбургских моргах не хватало мест для хранения тел умерших людей, в том числе и от коронавируса.

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