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Стали известны условия выхода свердловских школьников на дистант

16 октября 2020, 13:35
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, что школы региона могут быть переведены на дистанционное обучение в случае увеличения количества заболевших COVID-19 учеников, сообщает URA.RU.

Министр уточнил, что это произойдет после согласования с федеральным руководством.

Главное условие — согласование с министерством просвещения и правительством РФ,уточнил Биктуганов.

Он рассказал, что школа может самостоятельно принять решение в отношении отдельного класса или всех учеников о выведении на дистант или вводе карантина в случае выявления COVID-19 у школьников или персонала. При этом необходимо учитывать мнение Роспотребнадзора.

Сейчас в Свердловской области на карантин выведено 462 класса в школах области, Биктуганов назвал ситуацию стабильной. По его словам, в детских садах обстановка «непростая, но под контролем».

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии на сегодняшний день выявлено 32 193 человека, заболевших коронавирусом.

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#Дистант#Юрий Биктуганов#Школы#Коронавирус#Общество
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