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Свердловчанка рассказала о реакции на вакцину от коронавируса

16 октября 2020, 16:00
В Свердловской области одна из испытателей вакцины «Спутник-V» рассказала о реакции организма после инъекции, пишет Ура.ру.

По словам женщины у нее повысилась температура после второй дозы.

Около трех часов держалась 37 градусов. Это нормальная реакция, иммунитет реагирует на прививку, объяснила врач, проводившая процедуру.

Главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин после второй фазы вакцинации сообщил, что не испытывал сомнений в необходимости прививки.

Напомним, в Свердловской области новым средством привиты 12 человек. После первой фазы не было выявлено побочных эффектов. Прививка ставится в два этапа с интервалом в три недели.

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#Свердловская область#Привика#Коронавирус#Здоровье
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