В 2021 году 31 декабря объявлено выходным днем

Всего в 2021 году жителей России ждут семь праздничных выходных. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Затем россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае нерабочими будут дни с 1 по 3 число, а также с 8 по 10. В июне праздники продлятся с 12 по 14 число, в ноябре — с 4 по 7 число.