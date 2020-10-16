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В Нижнем Тагиле для машин и пешеходов открыли мост на проспекте Мира

16 октября 2020, 10:24
Фото: 1mediainvest.ru
Трамвайное движение по мосту на улице Мира будет возобновлено на следующей неделе. Об этом TagilCity.ru рассказал директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

По словам директора, движение открыто для автомобилей по обеим полосам, а также для пешеходов с обеих сторон.

Что касается рельс и межрельсового пространства, технология предусматривает заливку бетона в основание, соответственно нужно около семи дней, для того, чтобы бетон окреп. Только после этого можно будет запустить по нему трамваи,говорит Абдулов.

По его словам, основные работы сделаны, осталось немного доложить плиты в межрельсовом пространстве и наладить освещение.

Он рассказал, что улица Серова от улицы Грибоедова до улицы Первомайской готова полностью. Движение откроют во вторник, 20 октября, когда приедет министр транспорта Свердловской области, чтобы подытожить работу в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Откроем торжественно, тем более, что в этот день отмечают праздник день водителя,говорит директор «УБТ-сервис».

Напомним, в Нижний Тагил 20 октября приедет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он проверит реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Нижний Тагил приедет свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Старков
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